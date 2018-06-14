Курс гривні б'є всі рекорди: що і чому відбувається з доларом в Україні

Курс долара в Україні за першу половину 2018-го впав на 7,5%, а гривня за динамікою зростання обігнала грузинський ларі та колумбійський песо. Аналітики прогнозують: запас зміцнення ще не вичерпаний. Згідно з позитивними прогнозами, вже найближчими місяцями американська валюта може подешевшати до 25,5 грн.

OBOZREVATEL з'ясував, як і чому зміцнюється гривня і як довго триватиме така тенденція.

Стрімке зростання гривні

Ще у січні долар в Україні продавався за 28,87 грн, а вже у березні курс опустився нижче позначки у 26 грн. З того моменту гривня стабільно "плаває" біля 26-26,3 грн/$. Так, якщо у січні $1000 можна було купити приблизно за 28 тис. грн, то зараз за такий же обсяг валюти доведеться заплатити приблизно 26,2 тис. грн. За першу половину року національна валюта виросла на 7,5%, побивши світовий рекорд. Друге і третє місце відповідно посіли грузинська і колумбійську валюти.

Як видно на інфографіку, починаючи з березня, тобто вже близько трьох місяців, гривня тримається в досить вузькому коридорі, без значних стрибків і падінь. Більше того, НБУ змушений виходити на внутрішній валютний ринок і скуповувати долари для того, щоб згладити зміцнення. Так, ще у 2015-му НБУ відпустив курс у "вільне плавання". Мовляв, вартість долара має визначати ринок, а не Нацбанк. З того моменту НБУ всього лише збирає звіти зі здійснених операцій і визначає середній курс.

Щоправда, регулятор повинен реагувати на значну різницю між попитом і пропозицією, щоб згладити падіння чи зростання, але не стримувати їх. Так, якщо на валютному ринку знизився попит на долари, але при цьому пропозиція збільшується, Національний банк скуповує долари, поповнюючи золотовалютні резерви. Якщо ж попит на ринку зростає, а пропозиція невисока, то НБУ навпаки - продає валюту, підтримуючи гривню.

Так, з початку року резерви Національного банку в іноземній валюті виросли з 15,3 до 16 млрд доларів. Для порівняння, доларові резерви Польщі - понад 100 млрд. Варто враховувати, що Україна витрачає резерви не лише для згладжування курсових коливань, але і на погашення, обслуговування зовнішніх боргів.

Причин для зміцнення гривні кілька. З одного боку - сприятлива ситуація на зовнішніх ринках, а з іншого - стабілізація в Україні. Так, на світових ринках ціни на сировину стабільно високі, в результаті експорт приносить більше валюти. З іншого боку, відносно стабільна політична та економічна ситуації сприяють помірному попиту на внутрішньому ринку.

Також, як припускають у Нацбанку, на користь гривні зіграло і підвищення ставок за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП). Так, після підвищення облікової ставки зросла і прибутковість ОВДП. Іноземці продають долари, купують гривні та інвестують їх в ОВДП. Це дає можливість збільшити пропозицію валюти на ринку.

Що буде далі: два сценарії

Позитивний. Умови: ситуація на світових ринках залишиться стабільною, ціни на сировину не падатимуть, співпраця з МВФ продовжиться, Федеральна резервна система (ФРС) США не буде повторно підвищувати свою ставку. Більшість опитаних OBOZREVATEL аналітиків і банкірів такий сценарій називають "базовим". Найімовірніше, до кінця літа в Україні триватиме зміцнення національної валюти. Головна мета - подолати психологічну позначку у 26 грн/$. Як розповідає аналітик Андрій Шевчишин, в такому випадку курс долара може опуститися і до 25,5 грн.

Негативний. Умови: співпраця з МВФ заморожується, ціни на світових ринках падають, ФРС вчергове підвищує ставки. В такому випадку в Україні може значно скоротитися приплив валюти, що призведе до прискорення девальвації. В цьому році резервів НБУ вистачить для того, щоб пом'якшити падіння, однак уже у 2019-му валюти може не вистачити. Як уже писав OBOZREVATEL, наступного року Україні знадобиться як мінімум $18 млрд, зокрема через необхідність повертати зовнішні борги.

У такому випадку вже найближчим часом, як спрогнозував аналітик Андерс Аслунд, курс може обвалитися до 30 грн/$. Така загроза існує, проте і в уряді, і в Національному банку заявляють, що співпрацю з МВФ продовжать, а ситуацію утримають.