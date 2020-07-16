Курс євро підскочив до максимальних позначок за рік: гривня сильно впала

Валентина Гембарська Економіка 09:55, 16.07.2020 Оновлено: 10:14, 16.07.2020

Офіційний курс гривні до долара виріс і встановився на рівні 27,11 грн (-3 копійки за добу). Європейська валюта подорожчала на 26 копійок за добу – до 31,03 грн. Таким чином євро злетів до максимальних позначок за рік.

Про це зазначено на офіційному сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 16 липня

  • 100 доларів США – 2711 грн;

  • 100 євро – 3087 грн.

Курс долара
(Сайт НБУ)
Курс євро
(Сайт НБУ)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,0 грн/$

  • Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара в банках
(Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 30,55 грн/€

  • Продаж – 31,12 грн/€

Курс євро в банках
(Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,15 грн/$

  • Продаж – 27,24 грн/$

Курс долара в обмінниках
(Kurs.com)

Євро:

  • Купівля – 30,94 грн/€

  • Продаж – 31,05 грн/€

Курс євро в обмінниках
(Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,15 грн/$

  • Продаж – 27,25 грн/$

Курс долара на чорному ринку
(Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 30,75 грн/€

  • Продаж – 30,92 грн/€

Курс євро на чорному ринку
(Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня офіційний курс гривні до долара опустився і встановився на рівні 27,14 грн (+6 коп за добу). Європейська валюта подорожчала на 19 копійок за добу – до 30,87 грн.

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