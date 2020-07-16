Курс євро підскочив до максимальних позначок за рік: гривня сильно впала
Офіційний курс гривні до долара виріс і встановився на рівні 27,11 грн (-3 копійки за добу). Європейська валюта подорожчала на 26 копійок за добу – до 31,03 грн. Таким чином євро злетів до максимальних позначок за рік.
Про це зазначено на офіційному сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 16 липня
100 доларів США – 2711 грн;
100 євро – 3087 грн.
НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,0 грн/$
Продаж – 27,3 грн/$
Євро:
Купівля – 30,55 грн/€
Продаж – 31,12 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,15 грн/$
Продаж – 27,24 грн/$
Євро:
Купівля – 30,94 грн/€
Продаж – 31,05 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,15 грн/$
Продаж – 27,25 грн/$
Євро:
Купівля – 30,75 грн/€
Продаж – 30,92 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня офіційний курс гривні до долара опустився і встановився на рівні 27,14 грн (+6 коп за добу). Європейська валюта подорожчала на 19 копійок за добу – до 30,87 грн.