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Курс євро підскочив до максимальних позначок за рік: гривня сильно впала

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,6 т.
Курс євро підскочив до максимальних позначок за рік: гривня сильно впала

Курс долара в Україні знизиться. Колаж Обозревателя

Офіційний курс гривні до долара виріс і встановився на рівні 27,11 грн (-3 копійки за добу). Європейська валюта подорожчала на 26 копійок за добу – до 31,03 грн. Таким чином євро злетів до максимальних позначок за рік.

Про це зазначено на офіційному сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 16 липня

  • 100 доларів США – 2711 грн;

  • 100 євро – 3087 грн.

Курс долара

Курс долара (Сайт НБУ)

Курс євро

Курс євро (Сайт НБУ)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,0 грн/$

  • Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках (Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 30,55 грн/€

  • Продаж – 31,12 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,15 грн/$

  • Продаж – 27,24 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках (Kurs.com)

Євро:

  • Купівля – 30,94 грн/€

  • Продаж – 31,05 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,15 грн/$

  • Продаж – 27,25 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку (Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 30,75 грн/€

  • Продаж – 30,92 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня офіційний курс гривні до долара опустився і встановився на рівні 27,14 грн (+6 коп за добу). Європейська валюта подорожчала на 19 копійок за добу – до 30,87 грн.

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