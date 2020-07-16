Курс євро підскочив до максимальних позначок за рік: гривня сильно впала

Офіційний курс гривні до долара виріс і встановився на рівні 27,11 грн (-3 копійки за добу). Європейська валюта подорожчала на 26 копійок за добу – до 31,03 грн. Таким чином євро злетів до максимальних позначок за рік.

Про це зазначено на офіційному сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 16 липня

100 доларів США – 2711 грн;

100 євро – 3087 грн.

Курс долара (Сайт НБУ)

Курс євро (Сайт НБУ)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара в банках (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,55 грн/€

Продаж – 31,12 грн/€

Курс євро в банках (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,15 грн/$

Продаж – 27,24 грн/$

Курс долара в обмінниках (Kurs.com)

Євро:

Купівля – 30,94 грн/€

Продаж – 31,05 грн/€

Курс євро в обмінниках (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,15 грн/$

Продаж – 27,25 грн/$

Курс долара на чорному ринку (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,75 грн/€

Продаж – 30,92 грн/€

Курс євро на чорному ринку (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня офіційний курс гривні до долара опустився і встановився на рівні 27,14 грн (+6 коп за добу). Європейська валюта подорожчала на 19 копійок за добу – до 30,87 грн.