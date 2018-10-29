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Курс євро несподівано обвалився: у чому причина

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Курс євро до долара несподівано впав. Причиною стала заява канцлера Німеччини Ангели Меркель про готовність піти у відставку з посту глави правлячого Християнсько-демократичного союзу.

Як свідчать дані торгів, під час сесії понеділка, 29 жовтня, курс європейської валюти впав із 1,1413 долара за євро до 1,1368, повідомляє Лента.ru.

Зазначається, що пізніше курс європейської валюти знову виріс до 1,1410 і опустився до 1,1395. На момент публікації євро коштував 1,14 долара.

Курс євро несподівано обвалився: у чому причина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Меркель заявила, що не буде переобиратися на пост голови ХДС. Внутрішньопартійні вибори повинні пройти в грудні.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Особа
Ангела Меркель
Місце
Україна
Об'єкти
доларкурс валют
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