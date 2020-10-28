Долара по 30 грн не буде: українська валюта закріпилася на низьких позначках
Незважаючи на той факт, що Україні прогнозували зліт курсу долара, поки що американська валюта не сильно подорожчала по відношенню до гривні. Курс долара виріс на 3 коп. до 28,36 грн, а євро підвищився на 6 копійок за добу – до 33,55 грн. Таким чином гривня закріпилася на рівні 28,2-28,4 за долар.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Багато аналітиків попереджали, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн, але поки що немає ознак, що валюта буде рости за таким сценарієм.
Курс НБУ на 28 жовтня
1 долар США – 28,36 грн (+3 коп.);
1 євро – 33,55 грн (+6 коп.).
*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,33 грн/$;
Продаж – 28,47 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,0 грн/€;
Продаж – 33,6 грн/€.
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,38 грн/$;
Продаж – 28,42 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,35 грн/€;
Продаж – 33,43 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,4 грн/$;
Продаж – 28,44 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,40 грн/€;
Продаж – 33,47 грн/€.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2020 рік – 27,20 грн/долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)
2021 рік – 28,12 грн/долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$)
2022 рік – 27,96 грн/долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$)
2023 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)
2024 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)
2025 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами аналітиків, в Україні після першого туру місцевих виборів почнеться плавне зміцнення гривні. Рух долара розвернеться на 180 градусів, а валюта опуститься до позначки близько 28,2 грн/$.