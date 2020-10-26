В Україні встановився новий курс долара після виборів

В Україні після місцевих виборів офіційний долар виріс на 3 коп. до 28,29 грн. Курс євро ж підскочив на 14 копійок за добу – до 33,41 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Деякі аналітики попереджали, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн, але поки що немає ознак, що валюта буде рости за таким сценарієм.

Курс НБУ на 23 жовтня

1 долар США – 28,29 грн (+3 коп.);

1 євро – 33,41 грн (+14 коп.).

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$;

Продаж – 28,5 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,85 грн/€;

Продаж – 33,65 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,35 грн/$;

Продаж – 28,40 грн/$.

Курс долара в обмінниках Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,4 грн/€;

Продаж – 33,5 грн/€.

Курс євро в обмінниках Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,38 грн/$;

Продаж – 28,43 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,43 грн/€;

Продаж – 33,5 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)

2021 рік – 28,12 грн/долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$)

2022 рік – 27,96 грн/долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$)

2023 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2024 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2025 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після першого туру місцевих виборів почнеться плавне зміцнення гривні. Рух долара розвернеться на 180 градусів, а валюта опуститься до позначки близько 28,2 грн/$.