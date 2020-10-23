Долар подешевшав перед виборами в Україні: скільки коштує валюта

В Україні за добу офіційний долар знизився на 1 коп. до 28,26 грн. Курс євро же впав на 12 копійок – до 33,41 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Деякі аналітики попереджали, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн, але поки що немає ознак, що валюта буде рости за таким сценарієм.

Курс НБУ на 23 жовтня

1 долар США – 28,26 грн (-1 коп.);

1 євро – 33,41 грн (-12 коп.).

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,05 грн/$;

Продаж – 28,45 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,25 грн/€;

Продаж – 33,54 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,28 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,3 грн/€;

Продаж – 33,48 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,35 грн/$;

Продаж – 28,40 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,38 грн/€;

Продаж – 33,45 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко, спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні сягнути 30 грн.

Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися у наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця жовтня вартість долара збільшиться з 28,34 до 28,4 грн/$.