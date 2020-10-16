Долар в Україні завмер перед вихідними: свіжий курс валют

Офіційний долар подорожчав на 2 копійки щодо гривні – до 28,33 грн. Євро ж за добу впав у ціні на 22 копійки – до 33,17 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. За прогнозом аналітиків, у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.

Курс НБУ на 16 жовтня

1 долар США – 28,33 грн (+2 коп.);

1 євро – 33,17 грн (-22 коп.).

*Нацбанк щодня встановлює довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом українці купити валюту не зможуть.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,1 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,75 грн/€;

Продаж – 33,6 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,32 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,07 грн/€;

Продаж – 33,17 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,33 грн/$;

Продаж – 28,37 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,1 грн/€;

Продаж – 33,18 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко, спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні сягнути 30 грн.

Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися у наступному році біля вже звичної позначки у 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що немає жодної підстави для стрибків курсу долара в Україні до 32-33 грн у цьому році навіть при нинішньому рівні інфляції.