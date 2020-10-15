Долар і євро одночасно підскочили в ціні: свіжий курс валют в Україні

Валентина Гембарська Економіка 09:43, 15.10.2020

Офіційний долар подорожчав на 7 копійок щодо гривні – до 28,31. Євро ж за добу додав в ціні 6 копійок – до 33,39 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. За прогнозом аналітиків, у 2021 році долар може подолати позначку у 30 грн.

Курс НБУ на 15 жовтня

  • 1 долар США – 28,31 грн (+7 коп.);

  • 1 євро – 33,39 грн (+6 коп.).

Курс долара НБУ
Нацбанк
Курс євро НБУ
Нацбанк

*Нацбанк щодня встановлює довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом українці купити валюту не зможуть.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 28,05 грн/$;

  • Продаж – 28,4 грн/$.

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,95 грн/€;

  • Продаж – 33,3 грн/€.

Курс євро в банках
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,31 грн/$;

  • Продаж – 28,35 грн/$.

Курс долара в обмінниках
Tables Finance

Євро:

  • Купівля – 33,16 грн/€;

  • Продаж – 33,29 грн/€.

Курс євро в обмінниках
Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28,33 грн/$;

  • Продаж – 28,37 грн/$.

Курс долара на чорному ринку
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 33,20 грн/€;

  • Продаж – 33,27 грн/€.

Курс євро на чорному ринку
Мінфін

Що буде з курсом долара у 2021 році

  • Поки світові аналітики очікують курс понад 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.

  • Володимир Мазуренко, спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

  • Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися у наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що немає жодної підстави для стрибків курсу долара в Україні до 32-33 грн у цьому році навіть при нинішньому рівні інфляції.

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