Долар і євро одночасно підскочили в ціні: свіжий курс валют в Україні

Офіційний долар подорожчав на 7 копійок щодо гривні – до 28,31. Євро ж за добу додав в ціні 6 копійок – до 33,39 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. За прогнозом аналітиків, у 2021 році долар може подолати позначку у 30 грн.

Курс НБУ на 15 жовтня

1 долар США – 28,31 грн (+7 коп.);

1 євро – 33,39 грн (+6 коп.).

*Нацбанк щодня встановлює довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом українці купити валюту не зможуть.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,05 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,95 грн/€;

Продаж – 33,3 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,31 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,16 грн/€;

Продаж – 33,29 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,33 грн/$;

Продаж – 28,37 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,20 грн/€;

Продаж – 33,27 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Поки світові аналітики очікують курс понад 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко, спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися у наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що немає жодної підстави для стрибків курсу долара в Україні до 32-33 грн у цьому році навіть при нинішньому рівні інфляції.