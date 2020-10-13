Курс долара і євро синхронно виріс: скільки коштує гривня сьогодні

В Україні долар подорожчав на 4 копійки щодо гривні. Євро ж за добу додало в ціні 6 копійок – до 33,33 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Водночас аналітики прогнозують, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.

Курс НБУ на 13 жовтня

1 долар США – 28,24 грн (+4 коп.);

1 євро – 33,33 грн (+6 коп.).

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 28,2 грн/$;

Продаж – 28,41 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,9 грн/€;

Продаж – 33,25 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,28 грн/$;

Продаж – 28,32 грн/$.

Курс долара в обмінниках Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,22 грн/€;

Продаж – 33,3 грн/€.

Курс євро в обмінниках Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,28 грн/$;

Продаж – 28,32 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,21 грн/€;

Продаж – 33,3 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко, зокрема, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися наступного року біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара буде коливатися в межах 28,25-28,45 грн за долар. Зараз спостерігається сезонний попит на валюту, пов'язаний, зокрема, з виплатою державного боргу й заборгованості.

Як додаткового негативу варто розглядати побоювання щодо можливих проблем із отриманням чергового траншу МВФ.