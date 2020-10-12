Долар впав, а євро завмерло: новий курс валют в Україні

Валентина Гембарська Економіка 09:44, 12.10.2020 Оновлено: 09:54, 12.10.2020

В Україні долар подешевшав на 8 копійок щодо гривні. Євро ж завмерло на позначці 33,27 грн – воно не змінилося в ціні за вихідні.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Водночас аналітики прогнозують, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.

Курс НБУ на 12 жовтня

  • 1 долар США – 28,20 грн (-8 коп.);

  • 1 євро – 33,27 грн (-+ 0 коп.).

Курс долара НБУ
Нацбанк
Курс євро НБУ
Нацбанк

*НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 28,3 грн/$;

  • Продаж – 28,37 грн/$.

Вартість долара в банках
Finance ua

Євро:

  • Купівля – 33,18 грн/€;

  • Продаж – 33,34 грн/€.

Вартість євро в банках
Finance ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,22 грн/$;

  • Продаж – 28,25 грн/$.

Вартість долара в обмінниках
Finance.ua

Євро:

  • Купівля – 33,05 грн/€;

  • Продаж – 33,20 грн/€.

Вартість євро в обмінниках
Finance.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28,27 грн/$;

  • Продаж – 28,33 грн/$.

Вартість долара на чорному ринку
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 33,2 грн/€;

  • Продаж – 33,3 грн/€.

Вартість євро на чорному ринку
Мінфін

Що буде з курсом долара у 2021 році

  • Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.

  • Володимир Мазуренко, зокрема, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні сягнути 30 грн.

  • Аналітик Єгор Комов упевнений, що курс буде коливатися наступного року біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара буде коливатися в межах 28,25-28,45 грн за долар. Зараз спостерігається сезонний попит на валюту, пов'язаний, зокрема, з виплатою державного боргу й заборгованості.

Як додатковий негатив варто розглядати ріст побоювань щодо можливих проблем із отриманням чергового траншу МВФ.

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