Євро підскочив, а долар завмер: з'явився курс валют на вихідні

У п'ятницю, 13 листопада, курс американської валюти трохи виріс – на 3 копійки і встановився на позначці 28,19 грн. Водночас євро впав на відразу на 12 коп. за добу – до 33,26 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 13 листопада

1 долар США – 28,19 грн (+3 коп.);

1 євро – 33,26 грн (+12 коп.)

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Як пояснив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, на минулому тижні курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку, падіння запізнілого офіційного курсу було помітним, на інших же сегментах ринку – вельми незначним.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн. Що стосується більш віддаленої перспективи, то до кінця року несподівану допомогу гривні може принести друга хвиля пандемії COVID-19. На цьому тлі можна очікувати уповільнення активності економіки і зниження попиту на валюту з боку імпортерів. У цих умовах, без втручання зовнішніх шоків, до кінця року долар може залишитися поблизу нинішнього рівня, близько 28 грн. Причому, до кінця року він навряд чи покине межі діапазону 27,5-28,5 грн", – пояснив експерт.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,15 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 33,0 грн/€;

Продаж – 33,47 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,28 грн/$;

Продаж – 28,33 грн/$.

Курс долара в обмінниках Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,17 грн/€;

Продаж – 33,3 грн/€.

Курс євро Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,29 грн/$;

Продаж – 28,33 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,2 грн/€;

Продаж – 33,27 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара може як розвернутися на 180 градусів і подешевшати до 28,1 грн/$, так і різко вирости, впритул наблизившись до психологічної позначки в 29 грн/$.