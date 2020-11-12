Євро впав у ціні, а долар ще сильніше закріпився: свіжий курс валют в Україні

Долар в Україні вже кілька днів тримається на рівні 28,10-28,16 грн. У четвер, 12 листопада, курс американської валюти трохи виріс – на 4 копійки і встановився на позначці 28,16 грн.

Водночас євро впав на відразу на 20 коп. за добу – до 33,14 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

1 долар США – 28,16 грн (+4 коп.);

1 євро – 33,14 грн (-6 коп.)

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Як пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку – на 1,1-1,7%. За його словами, аналітики очікують на цьому тижні зниження курсу долара до гривні.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн", – підсумував експерт.

Долар:

Купівля – 28,1 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,9 грн/€;

Продаж – 33,45 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,29 грн/$;

Продаж – 28,38 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,20 грн/€;

Продаж – 33,28 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,31 грн/$;

Продаж – 28,36 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,15 грн/€;

Продаж – 33,26 грн/€.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара може як розвернутися на 180 градусів і подешевшати до 28,1 грн/$, так і різко вирости, впритул наблизившись до психологічної позначки у 29 грн/$.