Долар різко подешевшав після вихідних: гривня встановила нове значення

Курс долара в Україні після вихідних почав дешевшати і встановився на позначці 28,13 грн. Американська валюта впала у ціні на 23 копійки.

Зокрема, євро впав на 16 коп. за добу – до 33,42 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

1 долар США – 28,13 грн (-23 коп.);

1 євро – 33,42 грн (-16 коп.).

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак вважає, що введення жорсткого карантину і вибори в США однозначно вплинуть на курс гривні.

"В уряді України сказали, що карантинні заходи залежать від рівня смертності, відсотки складних форм хвороби і заповнюваності лікарняних ліжок. Однак, не можна не звернути увагу, що такі коментарі збігаються у часі з виборами президента США. А там, як ніколи, основне голосування через пандемію відбувається поштою. Тобто не можна виключати фальсифікацію голосування, яку буде легко оформити саме завдяки пандемії і строковому введенню жорсткого карантину. Україна, якщо потрібно, підтримає США аналогічним введенням жорсткого карантину, формалізуючи все рівнем смертності, наповненості лікарняних ліжок і т. д.", – вважає експерт.

На його думку, для гривні такі заходи стануть тригером для падіння.

"Рівні 30-32, спекулятивно, з'являться на біржових екранах дуже швидко, в банках, зокрема, курс буде високим. Це може спровокувати бажання населення "зафіксувати прибуток по девальвації", а значить приплив тих, хто буде конвертувати долари і євро в гривню може збалансувати курс і більшої девальвації не відбудеться", – прогнозує Орищак.

За його словами, більш різкої девальвації, ніж до рівня 30-32 за долар США, не очікується.

"Населенню, панікувати не варто, оскільки інфляції при цьому чекати не доводиться. Уряд країни прекрасно розуміє, що за відсутності грошових надходжень у населення стрімко скоротиться вжиток товарів (якщо люди сядуть на карантин, то вони не будуть отримувати заробітну плату, а накопичень у населення небагато, значить споживати будуть все менше і менше не тільки товарів тривалого користування, а й товарів першої необхідності). Такий сценарій розвитку для країни неприйнятний, тому можна чекати, що різкі курсові коливання будуть намагатися балансувати інтервенціями, зокрема", – підсумував аналітик.

Долар:

Купівля – 28,05 грн/$;

Продаж – 28,36 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,1 грн/€;

Продаж – 33,6 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,31 грн/$;

Продаж – 28,37 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,35 грн/€;

Продаж – 33,49 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,33 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,35 грн/€;

Продаж – 33,46 грн/€.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара може як розвернутися на 180 градусів і подешевшати до 28,1 грн/$, так і різко вирости, впритул наблизившись до психологічної позначки в 29 грн/$.