Долар встановив новий рекорд за вартістю: курс валют в Україні

Курс долара за добу незначно виріс – на 2 коп. При цьому американська валюта встановилася на позначці у 28,6 грн/$ – таким показників не було в Україні з початку січня 2018 року.

У свою чергу євро подорожчав аж на 19 коп. за добу – до 33,48 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Аналітики вважають, що у 2021 році долар може подолати позначку у 30 грн.

Курс НБУ на 4 листопада

1 долар США – 28,6 грн (+2 коп.);

1 євро – 33,48 грн (+19 коп.).

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,35 грн/$;

Продаж – 28,75 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 33,25 грн/€;

Продаж – 33,75 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,61 грн/$;

Продаж – 28,65 грн/$.

Курс долара в обмінниках Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,3 грн/€;

Продаж – 33,39 грн/€.

Курс євро в банках Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,61 грн/$;

Продаж – 28,65 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,3 грн/€;

Продаж – 33,4 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз МВФ по курсу валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, агентство Bloomberg визначило найгіршу валюту у світі в жовтні.