Долар встановив новий рекорд за вартістю: курс валют в Україні
Курс долара за добу незначно виріс – на 2 коп. При цьому американська валюта встановилася на позначці у 28,6 грн/$ – таким показників не було в Україні з початку січня 2018 року.
У свою чергу євро подорожчав аж на 19 коп. за добу – до 33,48 грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Аналітики вважають, що у 2021 році долар може подолати позначку у 30 грн.Курс НБУ на 4 листопада
1 долар США – 28,6 грн (+2 коп.);
1 євро – 33,48 грн (+19 коп.).
*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,35 грн/$;
Продаж – 28,75 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,25 грн/€;
Продаж – 33,75 грн/€.
Долар:
Купівля – 28,61 грн/$;
Продаж – 28,65 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,3 грн/€;
Продаж – 33,39 грн/€.
Долар:
Купівля – 28,61 грн/$;
Продаж – 28,65 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,3 грн/€;
Продаж – 33,4 грн/€.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2020 рік – 27,20 грн/долар
2021 рік – 28,12 грн/долар
2022 рік – 27,96 грн/долар
2023 рік – 28,10 грн/долар
2024 рік – 28,10 грн/долар
2025 рік – 28,10 грн/долар
Як повідомляв OBOZREVATEL, агентство Bloomberg визначило найгіршу валюту у світі в жовтні.