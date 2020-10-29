Курс євро за добу різко впав: скільки коштує в Україні
В Україні курс долара виріс на 3 коп. до 28,39 грн, а євро впав відразу на 24 копійки за добу – до 33,31 грн. Таким чином європейська валюта досить сильно знизилась у ціні.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Багато аналітиків попереджали, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн, але поки що немає ознак такого сценарію.
Курс НБУ на 29 жовтня
1 долар США – 28,39 грн (+3 коп.);
1 євро – 33,31 грн (+6 коп.).
*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,30 грн/$;
Продаж – 28,51 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,1 грн/€;
Продаж – 33,55 грн/€.
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,42 грн/$;
Продаж – 28,49 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,31 грн/€;
Продаж – 33,40 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,45 грн/$;
Продаж – 28,49 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,3 грн/€;
Продаж – 33,4 грн/€.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2020 рік – 27,20 грн/долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)
2021 рік – 28,12 грн/долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$)
2022 рік – 27,96 грн/долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$)
2023 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)
2024 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)
2025 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами аналітиків, в Україні після першого туру місцевих виборів почнеться плавне зміцнення гривні. Рух долара розвернеться на 180 градусів, а валюта опуститься до позначки близько 28,2 грн/$.