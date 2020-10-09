Долар і євро впали в ціні перед вихідними: свіжий курс валют

В Україні долар дешевшає вже третій день поспіль. Американська валюта знизилася на 4 копійки щодо гривні. Євро ж упав на 6 копійок – до 33,27 грн. Аналітики прогнозують, що у 2021 році долар може подолати позначку у 30 грн.

За даними НБУ, долар подешевшав на 2 копійки, а євро на 15 копійок.

Курс НБУ на 9 жовтня

1 долар США – 28,28 грн (-4 коп.);

1 євро – 33,27 грн (-6 коп.).

*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 28,10 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,90 грн/€;

Продаж – 33,3 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,22 грн/$;

Продаж – 28,25 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,05 грн/€;

Продаж – 33,20 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,2 грн/$;

Продаж – 28,26 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,06 грн/€;

Продаж – 33,15 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.

Аналітик Володимир Мазуренко, зі свого боку, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Аналітик Єгор Комов упевнений, що курс буде коливатися наступного року біля вже звичної позначки у 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні і перейти психологічну позначку в 29 грн/$.