Долар знову почав дорожчати: свіжий курс валют в Україні

Довідковий курс гривні до долара встановлено на рівні 28,31 грн. Таким чином американська валюта виросла у ціні на 2 копійки. Вартість євро за добу зросла на 3 копійки – до 33,16 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 1 жовтня

1 долар США – 28,31 грн (+2 коп.);

1 євро – 33,16 грн (+3 коп.).

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,1 грн/$;

Продаж – 28,38 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,6 грн/€;

Продаж – 33,4 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,27 грн/$;

Продаж – 28,32 грн/$.

Курс долара в обмінниках Finance.ua

Євро:

Купівля – 32,98 грн/€;

Продаж – 33,10 грн/€.

Курс євро в обмінниках Finance.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,27 грн/$;

Продаж – 28,31 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 32,97 грн/€;

Продаж – 33,07 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ у порівнянні з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.

З цієї точки зору наш уряд можна вважати найбільш песимістично налаштованим. Аналітик Володимир Мазуренко, в свою чергу, впевнений, що долар в 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Ситуація буде залежати від позиції Національного банку, співпраці з МВФ, відновлення світової економіки, обсягу інвестицій в країни, що розвиваються, і т.д.

Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс буде коливатися в наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в найближчий тиждень може додати близько 30 копійок і перейти чергову знакову позначку в 28,5 грн/$. Прийдешнє повернення ПДВ, загострення епідеміологічної ситуації та зміцнення американської валюти в світовому кошику вже найближчим часом підштовхнуть курс до упевненого зростання.