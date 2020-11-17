Курс долара завмер на низькій позначці: чого чекати українцям

У вівторок, 17 листопада, курс американської валюти завмер на позначці 28,11 грн. Його ціна за добу не змінилася. Зокрема, євро подорожчав на 3 коп. – до 33,24 грн. Втім, на думку банкірів, вже до кінця року долар може підскочити до 29 грн/$.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

1 долар США – 28,11 грн (0 коп.);

1 євро – 33,24 грн (+3 коп.)

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Як пояснив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, на минулому тижні курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку. Водночас, на цьому тижні прогнозується зниження курсу долара до гривні.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн. Що стосується більш віддаленої перспективи, то до кінця року несподівану допомогу гривні може принести друга хвиля пандемії COVID -19", – пояснив експерт.

Долар:

Купівля – 28,05 грн/$;

Продаж – 28,24 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,05 грн/€;

Продаж – 33,45 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,21 грн/$;

Продаж – 28,25 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,18 грн/€;

Продаж – 33,3 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,21 грн/$;

Продаж – 28,25 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,2 грн/€;

Продаж – 33,26 грн/€.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше банкіри сказали, скільки коштуватиме долар до кінця року в Україні.