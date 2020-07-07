Курс долара впав, але євро підскочив: скільки коштує валюта в Україні

Скільки коштує долар в Україні (Фото: колаж Обозреватель).

Національний банк України встановив курс долара на вівторок, 7 липня, на позначці 27,12 грн (-5 коп.). Довідковий курс євро становить 30,72 грн (+22 коп.).

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 7 липня

100 доларів США – 2712 грн;

100 євро – 3072 грн.

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют (Сайт НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,8 грн/$

Продаж – 27,15 грн/$

Курс валют (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,10 грн/€

Продаж – 30,7 грн/€

Курс валют (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,87 грн/$

Продаж – 26,99 грн/$

Курс валют (Kurs.com)

Євро:

Купівля – 30,37 грн/€

Продаж – 30,5 грн/€

Курс валют (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,9 грн/$

Продаж – 27,0 грн/$

Курс валют (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,15 грн/€

Продаж – 30,3 грн/€

Курс валют (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після різкого стрибка, який був спровокований новиною про відставку глави НБУ Якова Смолія, перейшов до плавного зміцнення. На різних сегментах ринку 6 липня валюта подешевшала на 5-15 коп.