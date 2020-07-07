Курс долара впав, але євро підскочив: скільки коштує валюта в Україні
Скільки коштує долар в Україні (Фото: колаж Обозреватель).
Національний банк України встановив курс долара на вівторок, 7 липня, на позначці 27,12 грн (-5 коп.). Довідковий курс євро становить 30,72 грн (+22 коп.).
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 7 липня
100 доларів США – 2712 грн;
100 євро – 3072 грн.
Курс валют (Сайт НБУ)
Курс валют (Сайт НБУ)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,8 грн/$
Продаж – 27,15 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 30,10 грн/€
Продаж – 30,7 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,87 грн/$
Продаж – 26,99 грн/$
Курс валют (Kurs.com)
Євро:
Купівля – 30,37 грн/€
Продаж – 30,5 грн/€
Курс валют (Kurs.com)
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,9 грн/$
Продаж – 27,0 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 30,15 грн/€
Продаж – 30,3 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після різкого стрибка, який був спровокований новиною про відставку глави НБУ Якова Смолія, перейшов до плавного зміцнення. На різних сегментах ринку 6 липня валюта подешевшала на 5-15 коп.