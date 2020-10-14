Курс долара виріс: скільки коштує валюта в Україні

Національний банк України в середу, 14 жовтня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 28,31 грн/$.

За добу американська валюта подорожчала на 7 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 33,39 грн/€. У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 5 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 28,20 грн/$;

Продаж – 28,43 грн/$

Євро:

Купівля – 33,00 грн/€;

Продаж – 33,25 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,33 грн/$;

Продаж – 28,37 грн/$

Євро:

Купівля – 33,21 грн/€;

Продаж – 33,29 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому коштуватиме наступного року близько 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко, зокрема, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Аналітик Єгор Комов вважає, що курс коливатиметься наступного року близько вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара коливатиметься в межах 28,25-28,45 грн за долар. Зараз спостерігається сезонний попит на валюту, пов'язаний, зокрема, з виплатою державного боргу й заборгованості.