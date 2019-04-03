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Курс долара в українських банках знизився: скільки коштує валюта

1.6тЧитати матеріал російською

В Україні курс долара в середу, 3 квітня, впав на 4 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 27,26 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 15 копійок і становить 30,65 грн/€.

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,97 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 22 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 30,21 грн/€. Так, за день європейська валюта подешевшала на 34 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
НБУ
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