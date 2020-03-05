В Україні впала гривня: як курс відреагував на новий Кабмін

В Україні фінансові ринки відреагували на кадрові перестановки в Кабінеті міністрів стриманим падінням.

Зокрема, за перші три дні поточного тижня курс долара оновив місячний мінімум. Напередодні він досяг позначки в 24,98 грн/$ при ціні покупки і 25 грн/$ за ціною продажу. Про це повідомляє НВ.

Наступного дня після того, як Верховна Рада вже проголосувала за призначення Дениса Шмигаля прем'єром, курс гривні зміцнився на 17 копійок за ціною покупки.

"Швидше за все, ослаблення курсу, яке ми спостерігаємо в останні дні, – це вже була реакція ринку на очікування по зміні уряду. Тепер зміна уряду – доконаний факт, і ринок буде шукати нову точку рівноваги", – резюмувала аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

В Україні фінансові ринки відреагували на кадрові перестановки в Кабінеті міністрів стриманим падінням

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Таке рішення парламент ухвалив на позачерговому вечірньому засіданні в середу, 4 березня. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

Монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду чинного віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаья.

"За" проголосував 291 народний депутат (з них "Слуг народу" – 242. – Ред.), "проти" – 59, "утрималися" – 46 нардепів.

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