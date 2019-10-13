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13 жовтня • оновлено в 10:13
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Курс долара в Україні виросте: коли і на скільки

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Долар в Україні до кінця року подорожчає і дійде до позначки 26-26,5 грн/$.

Такий прогноз курсу валют озвучив в ефірі ObozTV директор Інституту соціально-економічної трансформації, економіст Ілля Несходовський.

"Зараз будуть діяти фундаментальні фактори, а саме – сезонне зниження національної валюти до Нового року і, можливо, на початку наступного року. Цей тренд є стабільним. Він пов'язаний з тим, що у нас збільшується імпортна діяльність, зокрема – закупівлі як товарів, так і послуг перед Новим роком", – розповів Несходовський.

"Також у нас здійснюється закупівля пального. Не визначена ситуація з транзитом газу через територію України. Плюс урожай і так далі", – додав він.

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За словами економіста, "у нас швидше за все найближчим часом до кінця цього року буде поступова девальвація приблизно до 26-26,5 грн/$".

Курс долара в Україні виросте: коли і на скільки

depositphotos.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська гривня в 2019 році посіла друге місце в світі за темпами зміцнення валюти.

У проект державного бюджету на 2020 рік закладено курс долара 28,2 грн/$.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Валютний ринок Курс валют Обмін валют
Особа
Ілля Несходовський
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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