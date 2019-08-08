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Курс долара в Україні розвернувся: скільки коштуватиме валюта

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В Україні курс гривні буде шукати точку рівноваги після сильного зміцнення нижче позначки 25 грн/$ і подальшого ослаблення до 25,75 грн/$.

Зокрема, найближчим часом варто очікувати коливання поблизу поточних відміток 25,2-25,5 грн/$, повідомив у коментарі OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club в Україні Андрій Шевчишин.

"Фактором тиску може виступити дестабілізація на глобальних сировинних ринках. Сильне падіння цін на сталь і руду буде тиснути на курс", – зазначив Шевчишин.

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За його словами, на сьогоднішній день зміцнення української валюти відбувається на тлі повідомлення про те, що надходження до місцевих бюджетів України за рік виросли на 20,7%.

"Протягом січня-липня 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 5,9 млрд доларів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 25,9 млрд доларів. За сім місяців 2018 року в місцеві бюджети було направлено 4,9 млрд доларів", – резюмував Шевчишин.

Найближчим часом варто очікувати коливання поблизу поточних відміток 25,2-25,5 грн/$

Найближчим часом варто очікувати коливання поблизу поточних відміток 25,2-25,5 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас в Україні гривня у середу, 31 липня, у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні до американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Особа
Андрій Шевчишин
Місце
Україна
Теги
курс валют долар
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