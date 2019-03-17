Курс долара в Україні різко зміниться: прогноз

Вже кілька днів курс долара в Україні невпинно зростає. До цього валюта подешевшала до рекордної в 2019-м позначки, підібравшись до 26,2-26,3 грн / $. Тепер же тенденція змінилася.

"Нацбанк був навіть змушений змінити роль покупця валюти на міжбанку на продавця", – пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL Так, регулятор для того, щоб згладити подорожчання долара, почав продавати американську валюту зі своїх запасів.

Аналітик упевнений: в найближчий тиждень американська валюта продовжить дорожчати, однак це не означає, що тренд остаточно зламаний. "Короткострокове зниження національної валюти, ймовірно, продовжиться. На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,0 / 27,2 грн ", – прогнозує Іосуб.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн / $, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн / $ (в грудні – 32 грн / $), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн / $ (33,8 грн / $ в кінці періоду).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram