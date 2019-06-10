Курс долара в Україні опустився: скільки коштує валюта в банках

В Україні курс долара в понеділок, 10 червня, опустився на 15 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,69 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 6 копійок і становить 30,15 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,59 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 20 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 29,98 грн/€.

Так, за вихідні європейська валюта подешевшала на 20 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара опустився на 15 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тенденція на зміцнення курсу гривні, яка спостерігалася навесні, значно змінилася. Ситуація на валютному ринку може ускладнитися влітку.

Такий прогноз опублікував на своїй сторінці у Facebook глава ради НБУ Богдан Данилишин. Так, курс долара перейшов до зростання в другій половині травня. За оцінками фінансиста, влітку українську національну валюту чекають чергові складнощі.

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