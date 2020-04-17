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17 квітня • оновлено в 09:15
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Курс долара в Україні на сьогодні: валюта закріпилася на психологічній позначці

1.6т
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НБУ встановив довідковий курс долара на позначці 27,2 грн, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,63 грн, таким чином він залишився без змін за два дні.

Про це сказано на сайті Нацбанку.

Курс НБУ на 17 квітня

100 доларів США – 2720 грн

100 євро – 2963 грн

Курс долара

Курс долара

Скріншот

Курс євро

Курс євро

Скріншот

Курс долара в банках

Долар

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара в банках України

Курс долара в банках України

Скріншот

Євро

Купівля – 29,3 грн/€

Продаж – 29,5 грн/€

Курс євро в банках України

Курс євро в банках України

Скріншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,2 грн/$

Продаж – 27,45 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скріншот

Євро

Купівля – 29,3 грн/€

Продаж – 29,8 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скріншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,28 грн/$

Продаж – 27,34 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скріншот

Євро

Купівля – 29,4 грн/€

Продаж – 29,5 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 16 квітня склав 27,22 грн / $. Євро ж встановився на позначці 29,63 грн.

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня євро курс валют
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