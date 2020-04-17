Курс долара в Україні на сьогодні: валюта закріпилася на психологічній позначці

НБУ встановив довідковий курс долара на позначці 27,2 грн, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,63 грн, таким чином він залишився без змін за два дні.

Про це сказано на сайті Нацбанку.

Курс НБУ на 17 квітня

100 доларів США – 2720 грн

100 євро – 2963 грн

Курс долара Скріншот

Курс євро Скріншот

Курс долара в банках

Долар

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара в банках України Скріншот

Євро

Купівля – 29,3 грн/€

Продаж – 29,5 грн/€

Курс євро в банках України Скріншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,2 грн/$

Продаж – 27,45 грн/$

Курс долара в обмінниках Скріншот

Євро

Купівля – 29,3 грн/€

Продаж – 29,8 грн/€

Курс євро в обмінниках Скріншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,28 грн/$

Продаж – 27,34 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скріншот

Євро

Купівля – 29,4 грн/€

Продаж – 29,5 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 16 квітня склав 27,22 грн / $. Євро ж встановився на позначці 29,63 грн.

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