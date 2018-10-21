Курс долара в Україні: аналітик розповів, чого чекати українцям

В Україні до 27 жовтня — "останній шанс" для зміцнення гривні. Після цього, найімовірніше, курс буде повільно рухатися до нового маячка — 28,5 грн/$

Про це OBOZREVATEL розповів фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "У кінці місяця у нас традиційно спостерігається невелике просідання. Тому, думаю, що ринок, готуючись до цього, трохи підштовхне долар до незначного зростання. Правда, у перспективі одного тижня коливання будуть зовсім незначними. Я б сказав, що кінець жовтня ми зустрінемо із курсом у 28,2-28,3 грн/$, наступний тиждень — 27,28,1 грн/ $", — прогнозує експерт.

Аналітик Єгор Комов також передбачає: курс долара цього тижня коливатиметься на рівні 28 грн/$. При цьому експерт вважає, що прийняття бюджету і підвищення тарифу на газ дозволили отримати позитивний сигнал про продовження співпраці з МВФ. Безпосередньо на кількість валюти в країні це не вплине (транш у кращому випадку можна буде отримати до кінця року), однак, настрій учасників ринку зміниться.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.