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23 вересня • оновлено в 16:59
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Курс долара в бюджеті-2020: економіст дав прогноз за ключовими показниками

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Кабінет міністрів України може переглянути закладене в проекті державного бюджету на 2020 рік зростання ВВП і одночасно перерахувати курс долара.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV економіст Віктор Скаршевський. Він звернув увагу, що чинний проект держбюджету-2020 розраховувався за курсом 28,2 грн/$, який не відповідає реальному курсу валют в Україні.

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"Думаю, уряд переглядатиме дві величини. Перше – вони зміцнять курс. Буде не 28,2 грн/$, а можливо 27 грн. Подивимося... Друге – зараз зростання ВВП на наступний рік закладено 3,3%. Думаю, вони переглянуть до 5%", – спрогнозував експерт.

Таким чином, за його словами, Кабмін спробує "компенсувати" недобір доходів.

"Збільшення темпів зростання економіки автоматично призведе до збільшення доходів бюджету, а зміцнення курсу – до зменшення доходів. Ну і приблизно ті ж параметри і залишаться, зокрема і щодо прожиткового мінімуму", – пояснив Скаршевський.

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Він нагадав, що в бюджеті на 2019 рік було закладено такий самий середньорічний курс – 28,2 грн/$, а під кінець року – 29,4 грн/$.

"Зараз ми бачимо, що курс менше 25 грн/$. Через те, що курс набагато міцніший за прогнозований, іде провал в дохідній частині бюджету. В серпні дохідна частина бюджету була виконана всього лише на 90%. Тобто мінус 9 млрд грн. А якщо брати за 8 місяців, то недобір до бюджету – 31 млрд грн. Основний "провал" дає митниця. 40% всіх доходів державного бюджету прив'язані до обмінного курсу", – уточнив економіст.

Скаршевський додав, що якщо на таких показниках буде розрахований держбюджет-2020, то його доходи виявляться сильно завищеними.

Основні показники проекту держбюджету-2020

Основні показники проекту держбюджету-2020

OBOZREVATEL нагадує, що станом на 16 вересня середній курс продажу американської валюти в Україні було встановлено на рівні 24,93 грн/$. За прогнозами аналітиків, курс долара продовжить падіння і може опуститися до нових рекордних рівнів.

15 вересня до Верховної Ради було внесено проект Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьовано до 2 листопада.

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Теми
Держбюджет-2020 Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Віктор Скаршевський
Місце
Україна
Теги
ВВП курс валют бюджет Кабінет Міністрів України
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