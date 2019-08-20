Курс долара в банках знизився: скільки коштує валюта

В Україні курс долара у вівторок, 20 серпня, опустився на 6 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,36 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на 5 копійок і становить 28,24 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,17 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 3 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,95 грн/€.

Так, за день європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас в Україні гривня у середу, 31 липня, у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!