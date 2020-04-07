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7 квітня • оновлено в 09:24
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Курс долара розвернувся: скільки коштує валюта в банках України

4.4т
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НБУ знизив офіційний курс долара щодо гривні на 7 квітня на 14 копійок і встановив його на рівні 27,23 грн/$. Євро ж зменшилося щодо гривні на 18 копійок – до 29,38 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 7 квітня

100 доларів США – 2723 грн

100 євро – 2938 грн

До цього подорожчання було спричинено цілою низкою факторів:

  • попит на іноземну валюту зріс у середині березня як на роздрібному, так і на міжбанківському ринках;

  • зростання попиту на іноземну валюту з боку банків було, окрім усього іншого, зумовлено активізацією угод клієнтів на умовах "форвард";

  • завдяки зниженню ажіотажного попиту наприкінці березня – початку квітня обмінний курс гривні до долара США зміцнювався.

Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася й гривня почала зміцнюватися 31 березня – після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі та законопроєкту про банки в першому читанні. Втім, на думку аналітиків, долара за 26 грн у найближчому майбутньому чекати не варто.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара до гривні перебував на позначці 24,7 грн/$. З того часу українська гривня істотно впала щодо основних валют.

Курс долара в банках

Водночас у банках курс знизився, порівнюючи з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,87 грн/$, а купують – за 27,76 грн/$.

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Європейську валюту продають за 29,09 грн/€, а купують – за 28,96 грн/€.

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,1 грн, а купують – за 27,19 грн.

Євро трохи знизилося щодо гривні: в продажу коштує 29,31 грн, а в купівлі – 29,26 грн.

Курс на міжбанку

Курс на міжбанку

Скриншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 26,77 грн

Продаж – 26,95 грн

Долар на чорному ринку

Долар на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 28,75 грн

Продаж – 29,0 грн

Євро на чорному ринку

Євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні НБУ знизив офіційний курс долара щодо гривні на 6 квітня та встановив його на рівні 27,37 грн/$. Євро ж подешевшало до 29,56 грн.

На думку аналітиків, період карантину та загострення не найкращий період для купівлі долара. Водночас влітку курс валют в Україні може стабілізуватися на більш низьких позначках.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар євро національний банк України курс валют
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