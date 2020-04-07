Курс долара розвернувся: скільки коштує валюта в банках України

НБУ знизив офіційний курс долара щодо гривні на 7 квітня на 14 копійок і встановив його на рівні 27,23 грн/$. Євро ж зменшилося щодо гривні на 18 копійок – до 29,38 грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 7 квітня
100 доларів США – 2723 грн
100 євро – 2938 грн
До цього подорожчання було спричинено цілою низкою факторів:
попит на іноземну валюту зріс у середині березня як на роздрібному, так і на міжбанківському ринках;
зростання попиту на іноземну валюту з боку банків було, окрім усього іншого, зумовлено активізацією угод клієнтів на умовах "форвард";
завдяки зниженню ажіотажного попиту наприкінці березня – початку квітня обмінний курс гривні до долара США зміцнювався.
Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася й гривня почала зміцнюватися 31 березня – після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі та законопроєкту про банки в першому читанні. Втім, на думку аналітиків, долара за 26 грн у найближчому майбутньому чекати не варто.
Курс долара НБУ
Скриншот
Курс євро НБУ
Скриншот
Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара до гривні перебував на позначці 24,7 грн/$. З того часу українська гривня істотно впала щодо основних валют.
Курс долара в банках
Водночас у банках курс знизився, порівнюючи з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,87 грн/$, а купують – за 27,76 грн/$.
Курс долара в банках
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Європейську валюту продають за 29,09 грн/€, а купують – за 28,96 грн/€.
Курс євро в банках
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Курс на міжбанку
Долар продають за 27,1 грн, а купують – за 27,19 грн.
Євро трохи знизилося щодо гривні: в продажу коштує 29,31 грн, а в купівлі – 29,26 грн.
Курс на міжбанку
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Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 26,77 грн
Продаж – 26,95 грн
Долар на чорному ринку
Скриншот
Євро
Купівля – 28,75 грн
Продаж – 29,0 грн
Євро на чорному ринку
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні НБУ знизив офіційний курс долара щодо гривні на 6 квітня та встановив його на рівні 27,37 грн/$. Євро ж подешевшало до 29,56 грн.
На думку аналітиків, період карантину та загострення не найкращий період для купівлі долара. Водночас влітку курс валют в Україні може стабілізуватися на більш низьких позначках.
29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.
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