Курс долара розвернувся: на скільки подорожчала валюта в банках України

В Україні курс долара в четвер, 11 липня, виріс на 21 копійку.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,05 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 20 копійок і становить 29,25 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,70 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 22 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 28,83 грн/€.

Так, за день європейська валюта подорожчала на 27 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків курс гривні у липні коливатиметься у діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту підвищуватиметься.

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