Курс долара та євро різко підскочив через відставку Смолія

Валентина Гембарська Економіка 09:41, 3.07.2020 Оновлено: 09:55, 3.07.2020

Офіційний курс долара в п'ятницю, 3 липня, подорожчав на 41 копійку і встановився на позначці 27,18 грн. Так валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія. Євро до того ж виросло на 66 копійок за добу – до 30,65 грн.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс НБУ на 3 липня

  • 100 доларів США – 2718 грн;

  • 100 євро – 3065 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,0 грн/$

  • Продаж – 27,3 грн/$

Євро:

  • Купівля – 30,12 грн/€

  • Продаж – 30,72 грн/€

Курс на міжбанку

Долар:

  • Купівля – 27,22 грн/$

  • Продаж – 27,25 грн/$

Євро:

  • Купівля – 30,68 грн/€

  • Продаж – 30,72 грн/€

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,99 грн/$

  • Продаж – 27,13 грн/$

Євро:

  • Купівля – 30,32 грн/€

  • Продаж – 30,47 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,0 грн/$

  • Продаж – 27,15 грн/$

Євро:

  • Купівля – 30,15 грн/€

  • Продаж – 30,4 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб попередив, що в Україні до 10 липня курс долара виросте з 26,77 до 27,6 грн/$. За його оцінками, так ринок відреагує на рішення глави НБУ Якова Смолія про відставку.

  • Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор чиниться "систематичний політичний тиск".

  • Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста очільника регулятора та поділяють його застереження про "політичний тиск".

  • Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.

  • У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена й наступником голови правління Нацбанку.

  • Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія із посади.

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