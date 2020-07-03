Курс долара та євро різко підскочив через відставку Смолія

Офіційний курс долара в п'ятницю, 3 липня, подорожчав на 41 копійку і встановився на позначці 27,18 грн. Так валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія. Євро до того ж виросло на 66 копійок за добу – до 30,65 грн.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс НБУ на 3 липня

100 доларів США – 2718 грн;

100 євро – 3065 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Євро:

Купівля – 30,12 грн/€

Продаж – 30,72 грн/€

Курс на міжбанку

Долар:

Купівля – 27,22 грн/$

Продаж – 27,25 грн/$

Євро:

Купівля – 30,68 грн/€

Продаж – 30,72 грн/€

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,99 грн/$

Продаж – 27,13 грн/$

Євро:

Купівля – 30,32 грн/€

Продаж – 30,47 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,15 грн/$

Євро:

Купівля – 30,15 грн/€

Продаж – 30,4 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб попередив, що в Україні до 10 липня курс долара виросте з 26,77 до 27,6 грн/$. За його оцінками, так ринок відреагує на рішення глави НБУ Якова Смолія про відставку.