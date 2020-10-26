Курс долара після виборів зміниться: прогноз

В Україні курс гривні після першого туру місцевих виборів почне плавне зміцнення до долара. Очікується, що американська валюта опуститься до позначки близько 28,2 грн/$.

"Найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", – повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Про це йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Член Ради Нацбанку Василь Горбаль відзначає, що ситуація із курсом гривні стабільна і прогнозована. За його словами, останнім часом населення не чинило тиску на вартість іноземної валюти.

Аналітик "ТелеТрейд" Сергій Родлер також вважає, що курс рухається у діапазоні 28,20-28,40 грн за долар і відчутних приводів для виходу за межі поки немає. Однак, за його словами, набагато більше причин очікувати нацвалюту поблизу верхньої, а не нижній позначки.

"Мабуть, Нацбанк налаштований допомогти уряду досягти поставлених завдань до кінця року, а для цього потрібно плавно знизити курс до закладеного в бюджеті рівня в 29,5 грн за долар. Очікуємо курс біля позначки в 28,30 грн за долар", – резюмував Родлер.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара коливатиметься в межах 28,25-28,45 грн за долар. Зараз спостерігається сезонний попит на валюту, пов'язаний, зокрема, з виплатою державного боргу й заборгованості.