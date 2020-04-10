Курс долара підскочив перед вихідними: скільки коштує гривня 10 квітня

Офіційний курс долара щодо гривні в п'ятницю, 10 квітня, виріс на 6 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,25 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 6 копійок – до 29,63 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 10 квітня

100 доларів США – 2725 грн

100 євро – 2963 грн

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

Курс долара в банках

Водночас у банках курс збільшився, як порівняти з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,15 грн/$, а купують за 27,45 грн/$.

Європейську валюту продають за 29,5 грн/€, а купують за 30,1 грн/€.

Курс долара в банках Скриншот

Курс євро в банках Скриншот

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,38 грн, а купують за 27,25 грн.

Євро трохи підвищилося щодо гривні: в продажу коштує 29,78 грн, а в купівлі – 29,74 грн.

Курс на міжбанку Скриншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,34 грн

Продаж – 27,43 грн

Євро

Купівля – 29,48 грн

Продаж – 29,65 грн

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара щодо гривні в четвер, 9 квітня, виріс на 10 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,19 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 1 копійку – до 29,57 грн.

На думку аналітиків, період карантину та загострення не найкращий період для покупки долара. Водночас влітку курс валют в Україні може стабілізуватися на більш низьких позначках.