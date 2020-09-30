Долар пішов вниз після дворічного рекорду: курс валют в Україні

Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28,29 грн. Тож американська валюта впала в ціні на 1 копійку. Вартість євро за добу злетіла на 10 копійок – до 33,13 грн. Аналітики прогнозують і подальше здешевлення гривні на цьому тижні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 30 вересня

1 долар США – 28,29 грн (-1 коп.);

1 євро – 33,13 грн (+10 коп.).

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 28,2 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,8 грн/€;

Продаж – 33,2 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,45 грн/$;

Продаж – 28,56 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,08 грн/€;

Продаж – 33,46 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,3 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,95 грн/€;

Продаж – 33,1 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більш ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому коштуватиме наступного року близько 29,1 грн/$.

У цьому аспекті наш уряд можна вважати найбільш песимістично налаштованим. Аналітик Володимир Мазуренко, зі свого боку, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

"Зараз у нас складна економічна ситуація, і нам потрібно розуміти, що без девальвації гривні виконати навіть той дефіцитний бюджет буде дуже складно. Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший – матимемо плавне зростання наступного року й дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант – можемо отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", – уважає Володимир Мазуренко.

Ситуація залежатиме від позиції Національного банку, співпраці з МВФ, відновлення світової економіки, обсягу інвестицій в країни, що розвиваються, і т.д.

Аналітик Єгор Комов упевнений, що курс коливатиметься наступного року біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в найближчий тиждень може додати близько 30 копійок і перейти чергову знакову позначку в 28,5 грн/$. Прийдешнє повернення ПДВ, загострення епідеміологічної ситуації та зміцнення американської валюти у світовому кошику вже найближчим часом підштовхнуть курс до упевненого зростання.