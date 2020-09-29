Долар уже другий день поспіль пробив рекордну позначку: свіжий курс валют в Україні

Національний банк України у вівторок, 29 вересня, встановив курс гривні до долара на рівні 28,3 грн. У такий спосіб американська валюта додала в ціні 4 копійки. Вартість євро за добу підскочила на 16 копійок – до 33,03 грн. Аналітики прогнозують і подальше здешевлення гривні цього тижня.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 29 вересня

1 долар США – 28,3 грн (+4 коп.)

1 євро – 33,03 грн (+16 коп.)

Курс долара НБУ НБУ

Курс євро НБУ НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 28,0 грн/$

Продаж – 28,41 грн/$

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,6 грн/€

Продаж – 33,1 грн/€

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$

Продаж – 28,34 грн/$

Курс долара в обмінниках kurs.com

Євро:

Купівля – 32,98 грн/€

Продаж – 33,08 грн/€

Курс євро в обмінниках kurs.com

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,28 грн/$

Продаж – 28,32 грн/$

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 32,83 грн/€

Продаж – 32,9 грн/€

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс понад 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому коштуватиме наступного року близько 29,1 грн/$.

З цієї точки зору наш уряд можна вважати найбільш песимістично налаштованим. Аналітик Володимир Мазуренко зі свого боку впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

"Зараз у нас складна економічна ситуація і нам потрібно розуміти, що без девальвації гривні виконати навіть той дефіцитний бюджет буде дуже складно. Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший – матимемо плавне зростання наступного року і дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант – можемо отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", – вважає Володимир Мазуренко.

Ситуація залежатиме від позиції Національного банку, співпраці з МВФ, відновлення світової економіки, обсягу інвестицій у країни, що розвиваються тощо.

Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс коливатиметься наступного року близько вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчого тижня може додати близько 30 копійок і перейти чергову знакову позначку в 28,5 грн/$. Повернення ПДВ, загострення епідеміологічної ситуації та зміцнення американської валюти у світовому кошику вже найближчим часом підштовхне курс до упевненого зростання.