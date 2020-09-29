Долар уже другий день поспіль пробив рекордну позначку: свіжий курс валют в Україні

Національний банк України у вівторок, 29 вересня, встановив курс гривні до долара на рівні 28,3 грн. Таким чином американська валюта додала в ціні 4 копійки. Вартість євро за добу підскочила на 16 копійок – до 33,03 грн. Аналітики прогнозують і подальше здешевлення гривні на цьому тижні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 29 вересня

1 долар США – 28,3 грн (+4 коп.)

1 євро – 33,03 грн (+16 коп.)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,0 грн/$

Продаж – 28,41 грн/$

Євро:

Купівля – 32,6 грн/€

Продаж – 33,1 грн/€

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$

Продаж – 28,34 грн/$

Євро:

Купівля – 32,98 грн/€

Продаж – 33,08 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,28 грн/$

Продаж – 28,32 грн/$

Євро:

Купівля – 32,83 грн/€

Продаж – 32,9 грн/€

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ у порівнянні з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати в наступному році близько 29,1 грн/$.

З цієї точки зору наш уряд можна вважати найбільш песимістично налаштованим. Аналітик Володимир Мазуренко в свою чергу впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

"Зараз у нас складна економічна ситуація і нам потрібно розуміти, що без девальвації гривні виконати навіть той дефіцитний бюджет буде дуже складно. Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший – матимемо плавне зростання у наступному році і дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант – можемо отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", – вважає Володимир Мазуренко.

Ситуація буде залежати від позиції Національного банку, співпраці з МВФ, відновлення світової економіки, обсягу інвестицій в країни, що розвиваються і т.д.

Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс буде коливатися у наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в найближчий тиждень може додати близько 30 копійок і перейти чергову знакову позначку в 28,5 грн/$. Повернення ПДВ, загострення епідеміологічної ситуації та зміцнення американської валюти в світовій кошику вже найближчим часом підштовхне курс до упевненого зростання.