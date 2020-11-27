Долар і євро синхронно подорожчали: новий курс валют в Україні

У п'ятницю, 27 листопада, курс долара виріс на 6 копійок до 28,44 грн. Євро ж за добу подорожчав на 6 коп. і встановився на позначці 33,84 грн.

OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют в банках, обмінниках і на чорному ринку.

1 долар США – 28,44 грн (+6 коп.);

1 євро – 33,84 грн (+6 коп.)

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що курс долара через тиждень незначно збільшиться до 28,5 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,5 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,3/28,5 грн", – говорить аналітик.

Його колега з Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон. Стримуючим фактором буде виступати НБУ, який може вийти на ринок з інтервенціями. "Над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на покупку іноземної валюти, що сильно натисне на гривню", – прогнозує експерт.

Долар:

Купівля – 28,2 грн/$;

Продаж – 28,6 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,5 грн/€;

Продаж – 34,0 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,42 грн/$;

Продаж – 28,44 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,69 грн/€;

Продаж – 33,77 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,42 грн/$;

Продаж – 28,45 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,7 грн/€;

Продаж – 33,77 грн/€.

Прогноз МВФ по курсу долара в Україні:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця листопада на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, пауза у співпраці з МВФ і повернення ПДВ експортерам.

Думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.