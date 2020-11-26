Курс долара в Україні завмер, а євро сильно підскочив

У четвер, 26 листопада, курс долара виріс на 1 копійку до 28,38 грн. Євро ж за добу підскочив на 10 коп. і встановився на позначці 33,78 грн. Експерти вважають, що різких стрибків курсу найближчим часом чекати не варто.

OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют в банках, обмінниках і на чорному ринку.

Курс НБУ на 26 листопада

1 долар США – 28,38 грн (+1 коп.);

1 євро – 33,78 грн (+10 коп.)

Курс валют на 26 листопада Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що курс долара через тиждень незначно збільшиться до 28,5 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень близько 28,5 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,3/28,5 грн", – говорить аналітик.

Його колега з Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон. Стримуючим фактором буде виступати НБУ, який може вийти на ринок з інтервенціями. "Над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на покупку іноземної валюти, що сильно натисне на гривню", – прогнозує експерт.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,2 грн/$;

Продаж – 28,6 грн/$.

Курс валют на 26 листопада Мінфін

Євро:

Купівля – 33,3 грн/€;

Продаж – 33,9 грн/€.

Курс валют на 26 листопада Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,33 грн/$;

Продаж – 28,45 грн/$.

Курс валют на 26 листопада Мінфін

Євро:

Купівля – 33,57 грн/€;

Продаж – 33,75 грн/€.

Курс валют на 26 листопада Мінфін

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,38 грн/$;

Продаж – 28,43 грн/$.

Курс валют на 26 листопада Мінфін

Євро:

Купівля – 33,6 грн/€;

Продаж – 33,69 грн/€.

Курс валют на 26 листопада Мінфін

Прогноз МВФ по курсу долара в Україні:

2020 рік – 27,20 грн / долар

2021 рік – 28,12 грн / долар

2022 рік – 27,96 грн / долар

2023 рік – 28,10 грн / долар

2024 рік – 28,10 грн / долар

2025 рік – 28,10 грн / долар

Прогноз по курсу МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця листопада на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, пауза у співпраці з МВФ і повернення ПДВ експортерам.

Думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.