Курс євро в Україні пробив максимум за 3 роки

Валентина Гембарська Економіка 09:38, 21.10.2020 Оновлено: 09:54, 21.10.2020

В Україні за добу не змінився офіційний долар, який завмер на позначці в 28,37 грн. Євро ж виросло в ціні на 7 копійок – до 33,5 грн. Такої вартості європейської валюти в Україні не було з 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Деякі експерти спрогнозували, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.

Курс НБУ на 21 жовтня

  • 1 долар США – 28,37 грн (0 коп.);

  • 1 євро – 33,5 грн (+7 коп.).

Курс долара НБУ
Нацбанк
Курс євро НБУ
Нацбанк

*Нацбанк щодня встановлює довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом українці купити валюту не зможуть.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 28,18 грн/$;

  • Продаж – 28,5 грн/$.

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 33,25 грн/€;

  • Продаж – 33,8 грн/€.

Курс євро в банках
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,35 грн/$;

  • Продаж – 28,4 грн/$.

Курс долара в обмінниках
Finance.ua

Євро:

  • Купівля – 33,32 грн/€;

  • Продаж – 33,45 грн/€.

Курс євро в обмінниках
Finance.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28,36 грн/$;

  • Продаж – 28,40 грн/$.

Курс долара на чорному ринку
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 33,32 грн/€;

  • Продаж – 33,4 грн/€.

Курс євро на чорному ринку
Мінфін

Що буде з курсом долара у 2021 році

  • Поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.

  • Володимир Мазуренко спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

  • Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися наступного року біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця жовтня вартість долара збільшиться з 28,34 до 28,4 грн/$.

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