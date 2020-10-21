Курс євро в Україні пробив максимум за 3 роки
Вартість європейської валюти склала 33,5 грн, що є рекордом за останні майже три роки
Долар за добу не змінився в ціні і тримається на високій позначці у 28, 37 грн
Аналітики прогнозують, що долар до кінця року може подорожчати до 30 грн
В Україні за добу не змінився офіційний долар, який завмер на позначці в 28,37 грн. Євро ж виріс в ціні на 7 копійок – до 33,5 грн. Такої вартості європейської валюти в Україні не було з 2018 року.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Деякі експерти спрогнозували, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.
Курс НБУ на 21 жовтня
1 долар США – 28,37 грн (0 коп.);
1 євро – 33,5 грн (+7 коп.).
*Нацбанк щодня встановлює довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом українці купити валюту не зможуть.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,18 грн/$;
Продаж – 28,5 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,25 грн/€;
Продаж – 33,8 грн/€.
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,35 грн/$;
Продаж – 28,4 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,32 грн/€;
Продаж – 33,45 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,36 грн/$;
Продаж – 28,40 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,32 грн/€;
Продаж – 33,4 грн/€.
Що буде з курсом долара у 2021 році
Поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.
Володимир Мазуренко, спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.
Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися у наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця жовтня вартість долара збільшиться з 28,34 до 28,4 грн/$.