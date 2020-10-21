Курс євро в Україні пробив максимум за 3 роки

В Україні за добу не змінився офіційний долар, який завмер на позначці в 28,37 грн. Євро ж виріс в ціні на 7 копійок – до 33,5 грн. Такої вартості європейської валюти в Україні не було з 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Деякі експерти спрогнозували, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.

Курс НБУ на 21 жовтня

1 долар США – 28,37 грн (0 коп.);

1 євро – 33,5 грн (+7 коп.).

*Нацбанк щодня встановлює довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом українці купити валюту не зможуть.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,18 грн/$;

Продаж – 28,5 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,25 грн/€;

Продаж – 33,8 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,35 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,32 грн/€;

Продаж – 33,45 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,36 грн/$;

Продаж – 28,40 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,32 грн/€;

Продаж – 33,4 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко, спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися у наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця жовтня вартість долара збільшиться з 28,34 до 28,4 грн/$.