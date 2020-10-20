Долар в Україні завмер, а євро підскочило: свіжий курс валют
Офіційний долар подорожчав на 1 копійку по відношенню до гривні – до 28,37 грн. Євро ж за добу виросло в ціні на 13 копійок – до 33,43 грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Аналітики вважають, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.
Курс НБУ на 20 жовтня
1 долар США – 28,37 грн (+1 коп.);
1 євро – 33,43 грн (+13 коп.).
*Нацбанк щодня встановлює довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом українці купити валюту не зможуть.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,18 грн/$;
Продаж – 28,45 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,1 грн/€;
Продаж – 33,55 грн/€.
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,38 грн/$;
Продаж – 28,4 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,25 грн/€;
Продаж – 33,34 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,38 грн/$;
Продаж – 28,42 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,25 грн/€;
Продаж – 33,33 грн/€.
Що буде з курсом долара у 2021 році
Поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.
Володимир Мазуренко спрогнозував, що долар у 2021-му може в деякі дні сягнути 30 грн.
Аналітик Єгор Комов вважає, що курс буде коливатися наступного року близько вже звичної позначки в 27 грн/$.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця жовтня вартість долара збільшиться з 28,34 до 28,4 грн/$.