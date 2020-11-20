Курс долара підскочив перед вихідними: скільки коштує валюта в Україні

У п'ятницю, 20 листопада, долар підскочив відразу на 12 копійок – до 28,25 грн. Євро ж виріс на 9 коп. і встановився на позначці 33,45 грн. Банкіри вважають, що вже у кінці року долар може підскочити до 29 грн.

OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют в банках, обмінниках і на чорному ринку.

Курс НБУ на 20 листопада

1 долар США – 28,25 грн (+12 коп.);

1 євро – 33,45 грн (+9 коп.)

Курс валют на 20 листопада Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб підсумував, що на минулому тижні курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн. Що стосується більш віддаленої перспективи, то до кінця року несподівану допомогу гривні може принести друга хвиля пандемії COVID -19", – пояснив експерт.

На думку опитаних банкірів, до кінця року долар буде коштувати в межах 29 грн. Серед причин ослаблення гривні назвали зростання випадків захворювання коронавірусом і посилення карантинних заходів.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,10 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Курс валют на 20 листопада Мінфін

Євро:

Купівля – 33,25 грн/€;

Продаж – 33,77 грн/€.

Курс валют на 20 листопада Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,36 грн/$;

Продаж – 28,44 грн/$.

Курс валют на 20 листопада Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,35 грн/€;

Продаж – 33,49 грн/€.

Курс валют на 20 листопада Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,36 грн/$;

Продаж – 28,43 грн/$.

Курс валют на 20 листопада Мінфін

Євро:

Купівля – 33,35 грн/€;

Продаж – 33,45 грн/€.

Курс валют на 20 листопада Мінфін

Прогноз МВФ по курсу долара в Україні:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз по курсу МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше банкіри сказали, скільки коштуватиме долар до кінця року в Україні.