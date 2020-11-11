Долар завмер на низьких позначках: свіжий курс валют в Україні

Долар в Україні закріпився на низьких позначках. Курс американської валюти трохи виріс – на 1 копійку і встановився на позначці 28,12 грн.

У свою чергу євро впав на відразу на 20 коп. за добу – до 33,2 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

1 долар США – 28,12 грн (+1 коп.);

1 євро – 33,2 грн (-20 коп.).

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Як пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку – на 1,1-1,7%.

"Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,45 до 28,14 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей час знизилися з 28,61/28,63 до 28,12/28,14 (-1,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 28,49/28,69 до 28,12/28,39 (-1,3%/-1,1%)", – стверджує Іосуб.

За його словами, аналітики очікують на цьому тижні зниження курсу долара до гривні.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн", – підсумував експерт.

Долар:

Купівля – 28,0 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,9 грн/€;

Продаж – 33,4 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$;

Продаж – 28,37 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,23 грн/€;

Продаж – 33,28 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,3 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,23 грн/€;

Продаж – 33,33 грн/€.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара може як розвернутися на 180 градусів і подешевшати до 28,1 грн/$, так і різко вирости, впритул наблизившись до психологічної позначки в 29 грн/$.