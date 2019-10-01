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1 жовтня • оновлено в 14:49
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Курс долара розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

14.5т Читати матеріал російською

В Україні курс долара у вівторок, 1 жовтня, виріс на 20 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,48 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 15 копійок і сягнув 26,72 грн/€.

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Курс долара розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,19 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 11 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,34 грн/€.

Так, за день європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

  • У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

  • 31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

  • 25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар НБУ
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