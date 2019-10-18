Курс долара в Україні на 2020 рік: що заклала "Слуга народу" до держбюджету

Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік курс долара на рівні 28,2 грн/$.

У першому читанні "Слуга народу" ухвалила головний фінансовий документ країни в п'ятницю, 18 жовтня. Відповідний законопроект №2000 підтримали 255 депутатів, з них 235 нардепи від СН.

Про це свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Таким чином, курс американської валюти до гривні на кінець 2020 року, за бюджетними розрахунками, буде менше розрахункового показника на кінець поточного року (29,4 грн/$).

Результати голосування:

У першому читанні монобільшість Верховної Ради ухвалила головний фінансовий документ країни

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал