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18 жовтня • оновлено в 16:19
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Курс долара в Україні на 2020 рік: що заклала "Слуга народу" до держбюджету

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Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік курс долара на рівні 28,2 грн/$.

У першому читанні "Слуга народу" ухвалила головний фінансовий документ країни в п'ятницю, 18 жовтня. Відповідний законопроект №2000 підтримали 255 депутатів, з них 235 нардепи від СН.

Про це свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування, доскролльте до кінця сторінки).

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Таким чином, курс американської валюти до гривні на кінець 2020 року, за бюджетними розрахунками, буде менше розрахункового показника на кінець поточного року (29,4 грн/$).

Курс долара в Україні на 2020 рік: що заклала "Слуга народу" до держбюджету

Результати голосування:

Курс долара в Україні на 2020 рік: що заклала "Слуга народу" до держбюджету
Курс долара в Україні на 2020 рік: що заклала "Слуга народу" до держбюджету

У першому читанні монобільшість Верховної Ради ухвалила головний фінансовий документ країни

У першому читанні монобільшість Верховної Ради ухвалила головний фінансовий документ країни

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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Теми
Курс валют Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
долар гривня Верховна Рада України
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